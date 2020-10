Chiara Ferragni e Fedez, il piccolo Leo si fa male in salotto. Il cantante: "Riassunto del 2020". Poi la foto su Instagram

31 ottobre 2020 a

Piccolo spavento per Chiara Ferragni e Fedez. Il figlio Leone si è fatto male giocando in salotto a bordo di due macchinine ed è scoppiato a piangere. E così Fedez, scherzando sulle sue stories di Instagram relativamente alla disavventura del piccolo Leo, ha commentato così: "Ecco il riassunto di questo 2020". Insomma, un incidente di percorso senza conseguenze diventa l'occasione per un commento su questo anno in tutto e per tutto indimenticabile.

Tuttavia dopo i piccoli incidenti si riparte sempre e anche sabato 31 ottobre il figlio di Fedez e Chiara Ferragni (quest'ultima in attesa della secondogenita) ha ricominciato la giornata con più grinta. Nell'ultima foto pubblicata su Instagram dall'influencer più famosa al mondo da quasi 22 milioni di followers, Leo appare insieme alla madre, che scrive nella didascalia: "Saturday morning". Sabato mattina e l'incidente è già dimenticato.

