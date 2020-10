Giulio Berruti, Fibromialgia la malattia di cui soffre il fidanzato dell'ex ministro Boschi: "Preso per pazzo"

31 ottobre 2020 a

Giulio Berruti, fidanzato di Maria Elena Boschi, politica originaria di Arezzo, e attore protagonista di diverse serie di successo come Elisa di Rivombrosa sarà oggi, sabato 31 ottobre 2020 in tv nel pomeriggio di Canale 5 a Verissimo,

Parlerà della vita privata, della sua relazione con l'ex ministro che in questo ultimi mesi ha interessato settimanali e social. Ma a quanto trapela farà dei riferimenti sulla sua malattia. Come riferito nel dicembre 2018 a Il Giornale, l'attore soffre di Fibromialgia,

Una malattia che Giulio aveva anticipato nelle stories di Instagram e di cui soffre da 14 anni.

Giulio Berruti, l'amore con Maria Elena Boschi a Verissimo: "La prima volta a casa mia è caduta dalla sedia e mi ha sporcato col vino"

Cosa è e quali sono i sintomi di questa malattia: dolori muscolari diffusi associati ad affaticamento, rigidità, problemi di insonnia, di memoria e alterazioni dell'umore. Non esiste una vera e propria cura per la fibromialgia, patologia che ha colpito molti personaggi del mondo dello spettacolo come Lady Gaga e Morgan Freeman.

"Io trattato da pazzo per anni", ha rivelato Berruti. "Ero convinto di essere tra i pochi ad avere questo disturbo di cui non si conosce la causa, ma siamo tanti", aveva aggiunto. Oggi da Silvia Toffanin sulla rete ammiraglia Mediaset sono attesi altri particolari su come sta affrontando la malattia e quali rimedi quotidiani applica.

