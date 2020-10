Gianluca Vacchi, foto con Sharon Fonseca e la piccola Blu Jerusalema: "Tua madre e tuo padre prenderanno ogni respiro per te"

31 ottobre 2020 a

"Blu Jerusalema, tua madre e tuo padre prenderanno ogni respiro per te da ora all'eternità. Ti amiamo così tanto". Sono queste le parole di Gianluca Vacchi su Instagram dedicate a sua figlia nata pochi giorni fa.

Lo scatto ritrae l'imprenditore con in braccio la piccola Blu Jerusalema (il cui viso è coperto con un cuoricino blu), accanto a loro la moglie Sharon Fonseca sul letto d'ospedale, a pochi giorni appunto dal parto. Siamo certi che Vacchi accompagnerà la crescita della bimba con numerosi video e foto social, ma forse l'aspetto goliardico in questi momenti passa in secondo piano, l'imprenditore sta mostrando il suo lato romantico e i fan sembrano davvero apprezzare.

