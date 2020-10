Andrea Delogu nuda sul letto: la foto dell'amica Ema Stokholma fa il pieno di like: "Sembri un dipinto"

31 ottobre 2020 a

Una foto di nudo artistico per Andrea Delogu, la conduttrice Rai immortalata dall'amica dj Ema Stokholma. Andrea Delogu è ritratta nuda a pancia in sotto sul letto, con il fondoschiena coperto solo dalle lenzuola e schiena e gambe in evidenza. Una foto bellissima, apprezzata dai social anche per la raffinatezza, oltre che per la sensualità della Delogu.

"Come ci si sente ad essere la modella di @morwenn66?", il commento della stessa conduttrice allo scatto, taggando l'amica Ema Stokholma. "Sembri un dipinto", "Definitiva, chapeaux", "Meraviglia della natura", i complimenti si sprecano. E in effetti l'immagine è davvero mozzafiato.

