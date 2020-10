Carlo Conti riscrive la storia della tv: conduce da casa con il Coronavirus e Tale Quale Show vince la prima serata

31 ottobre 2020 a

Carlo Conti a Tale e Quale Show riscrive la storia della conduzione televisiva. Positivo al Coronavirus, ha condotto lo stesso il programma da casa sua, a Firenze. Il conduttore toscano è asintomatico e ha raccontato la sua esperienza: "Non vengo a fare l'eroe o l'avventato, non serve. Posso fare lo smart working anche io. Sto bene, ho solo qualche colpettino di tosse ogni tanto, come tanti. Ma voglio dire di stare attenti perché nonostante le attenzioni il Covid mi ha colpito". La puntata del programma di Rai1, serata vinta da Pago, tra l'altro è andata benissimo vincendo lo scontro della prima serata con 3.816.000 spettatori.

