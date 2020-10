Elisabetta Gregoraci, Dagospia svela l'amante segreto: "A Montecarlo si parla del rapporto con Matteo Baldo, ex di Lindsay Lohan"

31 ottobre 2020 a

Sta facendo molto discutere il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli all'interno del Grande Fratello Vip. La coppia sembra essersi avvicinata ulteriormente in questi ultimi giorni, anche se la showgirl non si è completamente lasciata andare. E così per l'ex lady Briatore spuntano uomini segreti da ogni parte del mondo, reali o presunti chissà. L'ultimo flirt attribuitole è stato lanciato da Dagospia, che rilancia su un nuovo amore direttamente da Montecarlo. La bomba è di Giuseppe Candela: "Elisabetta Gregoraci ha capito che non le conviene parlare troppo? Da quando Flavio Briatore ha inviato una lettera alla sua ex moglie al Grande Fratello Vip, la showgirl non ha più parlato dell’ex marito - si legge sul sito di Roberto D'Agostino -. A Montecarlo invece si chiacchiera del suo rapporto con Matteo Baldo, imprenditore ed ex di Lindsay Lohan. Solo amicizia o feeling speciale tra i due?". La vita privata di Elisabetta Gregoraci continua a imperversare su siti e social.

