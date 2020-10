Giulio Berruti, l'amore con Maria Elena Boschi a Verissimo: "La prima volta a casa mia è caduta dalla sedia e mi ha sporcato col vino"

31 ottobre 2020 a

a

a

Giulio Berruti è tra gli ospiti più attesi della puntata di Verissimo di sabato 31 ottobre in onda su Canale5 come sempre dalle 16. L'attore infatti ha parlato con la conduttrice Silvia Toffanin della sua storia d'amore con la parlamentare di Italia Viva ed ex ministro Maria Elena Boschi: "E' una persona a cui voglio molto bene. È speciale. Quando la vedo sorrido e penso che sia abbastanza - ha raccontato -. Finito il lockdown, e io aver terminato una storia d’amore, ci siamo risentiti e rivisti e piano piano è nato questo rapporto molto speciale".

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, baci travolgenti a Cannes: passione senza freni per l'ex Ministro

Poi Berruti ha proseguito: "Maria Elena è una persona molto dolce, attenta ai bambini e alle persone in difficoltà. La prima sera in cui si è fermata da me mi ha chiesto di pregare per le persone che soffron: non avrei mai pensato di innamorarmi di una persona che facesse politica”. C'è spazio pure per un retroscena: "La prima volta che è venuta a cena a casa mia, è caduta dalla sedia e ha fatto cadere anche il vino, sporcandomi la camicia", ha detto l'attore. Ma pure quell'episodio li ha uniti ancor più: "In quella goffaggine reciproca ci siamo un po’ trovati", ha affermato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.