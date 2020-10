Wanda Nara, ginnastica a luci rosse con seno in bella mostra: "Il mio look preferito per il lockdown" | Foto

31 ottobre 2020 a

"Look del giorno, questo è uno dei miei look preferiti del lockdown". Wanda Nara si prepara così alla (forse) imminente quarantena, ma il look è comunque mozzafiato. Tenuta da ginnastica, con canottiera nera e scollatura decisamente incontenibile. I fan, oltre 7 milioni per la showgirl argentina, sono andati letteralmente in visibilio, e la foto pubblicata su Instagram ha ottenuto oltre 250mila like.

Si sprecano i commenti di apprezzamento per l'immagine postata da Wanda che ha messo in evidenza le sue forme esplosive. Wanda è sempre più provocante, mentre il marito Mauro Icardi è ancora lontano dai campi e dal suo Psg per un infortunio al ginocchio. Ma Wanda sembra preoccuparsene poco.

