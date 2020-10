Anticipazioni Beautiful di sabato 31 ottobre: rottura tra Brooke e Ridge

31 ottobre 2020 a

Nell'episodio di oggi di Beautiful, sabato 31 ottobre, continua la tensione tra Brooke e Ridge. Nell'anticipazione della puntata in onda come al solito su Canale5 (dalle ore 13,40) tutti sono preoccupati per le condizioni di Thomas, in ospedale, che lotta tra la vita e la morte.

Ma è la caduta dalla scogliera ad aver creato la frizione della storica coppia della soap opera. Brooke - che avrebbe spinto Thomas - continua a sostenere di aver agito solo per difendere sua figlia ma di non aver mai voluto fare del male al ragazzo mentre Ridge - dopo aver scoperto che Thomas non minacciava Hope - continua a puntare il dito contro sua moglie. A generare ulteriore tensione l'arrivo del detective Sanchez che si mostrerà subito dubbioso sul come sono avvenuti i fatti e metterà Brooke con le spalle al muro.

