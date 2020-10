Passaggio a nord ovest, sabato 31 ottobre su Rai1: alla scoperta di Ravenna

31 ottobre 2020 a

Sabato 31 ottobre, nella mattinata di Rai1, viaggio a Ravenna con “Passaggio a nord ovest” (ore 11.25). La trasmissione ideata da Alberto Angela esplora la città romagnola.

Ma non solo: viaggio nei villaggi siberiani in carenza di assistenza sanitaria, poi nella regione montuosa del Podhale, al confine tra Slovacchia e Polonia, vivono antiche comunità montane, in polacco “Gòral”, che hanno conservato tradizioni, usi e costumi particolari, oltre a una lingua diversa dal polacco ufficiale: il programma seguirà il boscaiolo Staszek, il pastore Janek, l’artigiano Jan e il suonatore di cornamusa Piotr nelle loro attività quotidiane.

