Verissimo, sabato 31 ottobre, gli ospiti di Silvia Toffanin: c'è anche Michelle Hunziker

Consueto appuntamento, sabato 31 ottobre 2020, con Verissimo ormai storico programma del pomeriggio Mediaset su Canale5 (ore 16,15). Puntata particolare per la conduttrice Silvia Toffanin, reduce nei giorni scorsi dalla perdita della mamma.

Silvia Toffanin, lutto: morta la mamma della conduttrice di Verissimo

Tra gli ospiti in studio ci sarà Michelle Hunziker per un'intervista anche in ottica del futuro programma, dal 4 novembre, che presenterà la conduttrice di origini svizzere “All Together Now”. Inoltre in studio ci sarà anche Francesco Renga, nuovo giudice del programma tutto da cantare di Canale5. Presenti anche l'attore Giulio Berruti e il cantante Marco Masini.

