Grande Fratello Vip: Amedeo Goria, il flirt con Patrizia De Blanck e il soprannome "l'idrante"

L'ospitata di Amedeo Goria al Grande Fratello Vip è anche l'occasione per un confronto con la figlia Guenda. La giovane non gliele manda a dire: "Lui ha un problema con il genere femminile, forse perché ha perso la mamma da piccolo". Goria viene dipinto come un incallito corteggiatore e amante delle belle donne.

Spunta anche un tentato flirt con Patrizia De Blanck, rivelato all'ex moglie Maria Teresa Ruta: "Ci ha provato". La contessa sostiene di averlo respinto e che lui si sia lasciato scappare un "cosa ti sei persa". Dallo studio poi intervengono Pupo e Antonella Elia svelando quello che è il soprannome di Gori nell'ambiente dello spettacolo per le sue capacità amatorie: "l'idrante". E tutto lo studio sghignazza.

