Grande Fratello Vip, confronto Amedeo Goria-Maria Teresa Ruta: "Noi unitissimi nelle nostre divisioni"

Nella casa del Grande Fratello Vip 2020, confronto tra Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, ex moglie. Oggetto della discussione alcune parole non apprezzate da parte del giornalista sportivo nei confronti della figlia Guenda definita bipolare. Termine che ha mandato la ragazza, ma anche Maria Teresa, su tutte le furie.

Così Amedeo entra nella casa: "In mezzo a tante parole di stima e affetto, da giocherellone e provocatore, in quella intervista non mi sono sperticato solo in elogi. Ho rilevato che ha il suo caratterino. Mi scuso per la parola utilizzata. Ho un po' trascurato i figli quando erano piccoli, sto cercando di recuperare". "Nonostante noi due abbiamo due figli meravigliosi. Ti vogliamo bene così come sei. Ma quando litigate non usate più questo termine bipolare perché non lo è" la replica di Maria Teresa con il sorriso. "Siamo unitissimi nelle nostre divisioni" ha chiosato Amedeo.

