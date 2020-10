Quarto Grado, giallo di Isabella Noventa: Freddy Sorgato tira in ballo un quarto uomo

30 ottobre 2020 a

Quarto Grado, il programma d'inchiesta e cronaca di Rete4, torna a parlare dell'omicidio di Isabella Noventa, segretaria di Albignasego, uccisa tra il 15 e il 16 gennaio 2016. La scomparsa della donna, il cui corpo non è mai stato trovato, sarebbe attribuibile a tre personaggi coinvolti nella sua fine, tra cui l’ex Freddy Sorgato.

Proprio lui a poche settimane dall’inizio del dibattito del ricorso in Cassazione cambia la ricostruzione dell’omicidio nella sua memoria difensiva. Secondo l’uomo, Isabella Noventa non sarebbe morta nella sua villa di via Sabbioni, ma in un campo poco distante. Non ci sarebbe stato alcun gioco erotico, Freddy avrebbe assistito all'omicidio ad opera di un misterioso quarto uomo. Ci sarebbe anche una traccia biologica.

