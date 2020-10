Grande Fratello Vip, eliminata Guenda Goria. Si salva Elisabetta Gregoraci

30 ottobre 2020 a

Lunga ed estenuante sessione riservata all'eliminazione nella casa del Grande Fratello Vip 2020, il reality show di Canale5. Si salvano Maria Teresa Ruta e Pierpaolo Petrelli. Poi Stefania Orlando. Alla fine, a mezzanotte inoltrato, si salvano anche Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci. Così ad uscire dalla casa è Guenda Goria.

"Una bella esperienza, ma sono felice di uscire" ha detto la ragazza. "Me lo aspettavo, la nominations era difficilissima e rischiosa. Guenda è difficile da capire per noi genitori, figurarsi per il pubblico". Lacrime e commozione con Stefania Orlando che chiosa così: "Guenda persona speciale, poteva ancora dare tanto a questo programma".

