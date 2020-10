Stasera in tv 30 ottobre, sul canale Nove c'è Fratelli di Crozza

30 ottobre 2020 a

Stasera in tv 30 ottobre, sul canale Nove è in programma la nuova puntata di Fratelli di Crozza. Inizio alle ore 21.15, programma visibile anche in Live Streaming su Dplay. Ormai i fratelli di Crozza stanno aumentando a dismisura. Ovviamente sono sempre personaggi pubblici e politici protagonisti della vita del Paese. Il comico si lancia nelle esibizioni più complesse e difficilmente sbaglia. Di sicuro sollecita sempre il sorriso, anche nei difficili tempi come quello dell'emergenza Covid che stiamo vivendo. Dopo il successo della puntata di venerdì scorso, 23 ottobre, Crozza si prepara a stupire nuovamente il suo numeroso pubblico anche questa sera.

