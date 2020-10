Stasera in tv 30 ottobre, in seconda serata su Rai Movie il film La moglie del cuoco. La trama

30 ottobre 2020 a

La moglie del cuoco è il titolo del film in programma stasera in tv, venerdì 30 ottobre, su Rai Movie, con inizio alle ore 23. Si tratta di una commedia sentimentale del 2014, produzione francese. Regia di Anne Le Ny. Del cast fanno parte Roschdy Zem, Karin Viard, Emmanuelle Devos Anne Le Ny, Xavier De Guillebon. La trama. Marithè lavora in un centro di formazione, ha un figlio grande. Conosce Carole quando lei si presenta alla sua scrivania sostenendo che vuole cambiare lavoro. E' una donna ricca e fortunata, sposata con uno chef stellato e dal fascino contagioso ma si sente ad un bivio della sua vita.

