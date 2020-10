Stasera in tv, 30 ottobre, su Iris il film "Scommessa con la morte". La trama

30 ottobre 2020 a

Stasera in tv, 30 ottobre, su Iris va in onda il film "Scommessa con la morte" (ore 21). Poliziesco americano del 1988, regia di Buddy Van Horn, nel cast ci sono Clint Eastwood, Liam Neeson, Patricia Clarkson ed Evan C. Kim.

Stasera in tv, venerdì 30 ottobre, su Rai Movie il film "Un'estate in Provenza". La trama

La trama: l'ispettore Callaghan è di nuovo in azione. Un maniaco omicida sta uccidendo tutti i componenti della troupe di un film dell'orrore diretto dal celebre regista Peter Swan. C'e' una lista con i nomi delle sue prossime vittime e dentro c'e' anche quello di Dirty Harry.

