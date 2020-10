Million Day, un milione di euro a chi indovina l'estrazione della cinquina. I numeri vincenti

30 ottobre 2020 a

E' venerdì 30 ottobre e Million Day non si ferma nemmeno davanti all'emergenza Covid. Come tutti i giorni è possibile vincere un milione di euro nel concorso gestito da Lottomatica che alle ore 19 procede all'estrazione dei cinque numeri.

Ecco i numeri vincenti dell'estrazione di oggi, venerdì 30 ottobre: 6 - 14 - 18 - 41 - 46

Il concorso di Lottomatica è un appuntamento quotidiano. Come già sottolineato indovinare la cinquina consente di vincere un milione, il quattro vale mille euro, il tre una vincita da cinquanta, mentre indovinare due numeri consente di intascare due euro. Il numero ritardatario è il 12 che non esce da 44 concorsi.

