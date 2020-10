Stasera in tv, venerdì 30 ottobre, su Rai Movie il film "Un'estate in Provenza". La trama

30 ottobre 2020 a

Stasera in tv, venerdì 30 ottobre, su Rai Movie va in onda il film "Un'estate in Provenza" (ore 21,10). Commedia francese del 2014, regia di Roselyne Bosch, nel cast ci sono Jean Reno, Anna Galiena, Chloe' Jouannet, Hugo Dessioux ed Aure Atika.

La trama: nella campagna provenzale accarezzata dal maestrale giungono in vacanza dai nonni Le'a, Adrien e il fratellino The'o, sordo dalla nascita. Non e' la vacanza dei loro sogni e in meno di ventiquattro ore e' scontro generazionale con il nonno Paul, un olivicoltore rigido e burbero che non hanno mai conosciuto a causa di un vecchio conflitto familiare con la madre. Ben presto pero' il passato tempestoso di Paul si riaffaccia e i trasgressivi anni Settanta fanno ritorno sullo sfondo incantevole della Provenza mettendo in luce il suo lato piu' umano e affettuoso. Ecco che le differenze tra la vita di citta' e di campagna si annullano e le due generazioni possono finalmente incontrarsi dando vita a una vacanza indimenticabile.

