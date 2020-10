Stasera in tv, 30 ottobre, venerdì poliziesco su Rai2 con N.C.I.S e poi The Rookie. Le trame

30 ottobre 2020 a

Stasera in tv, 30 ottobre, prosegue l’appuntamento con il venerdì poliziesco di Rai2.

Stasera in tv, 30 ottobre, su Rai1 il torneo dei campioni di Tale e Quale Show. Carlo Conti conduce da casa

Alle ore 21,20, diciottesima puntata dal titolo "Castore e Polluce" dell'edizione numero 17 di N.C.I.S. La trama: il Sottufficiale Jeremy Whistler viene strangolato e gettato in un corso d’acqua. Apparentemente l’uomo conduceva una vita impeccabile e si dedicava anche al volontariato ma, sul suo cellulare, la squadra trova un messaggio in segreteria che contiene un’esplicita minaccia di morte. Alle ore 22,10 secondo episodio, dal titolo "Danni collaterali" della stagione numero 14 della serie The Rookie. La trama: un senzatetto trovato morto si rivela collegato a un’operazione di traffico di denaro contraffatto che coinvolge addirittura l’Agenzia per la Difesa Nazionale.

