Stasera in tv, 30 ottobre, su Canale5 il Grande Fratello Vip: eliminazioni e un ingresso

Stasera in tv, venerdì 30 ottobre, su Canale5 un'altra puntata del Grande Fratello Vip 2020 (ore 21,30). Curiosità per chi lascerà la casa, sono sei i nominati: Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Petrelli, Francesco Oppini, Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria. Ma per uno di loro che sarà costretto a lasciare definitivamente la casa più spiata d'Italia, un altro entra. Si tratta di Paolo Brosio che doveva iniziare il programma ma che ha dovuto rimandare sino ad oggi causa Coronavirus.

Rimandato anche l'ingresso di Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma (quest'ultima positiva al Covid). Dentro la casa tiene sempre banco il particolare rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli con Alfonso Signorini pronto a metterli sotto la sua lente d'ingrandimento. Focus poi sulle lacrime di Stefania Orlando e Guenda Goria ma anche sulla riappacificazione tra Oppini e Zorzi.

