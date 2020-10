Uomini e Donne, Michele a Roberta: "Non sei mica Monica Bellucci". E lei lascia lo studio

30 ottobre 2020 a

a

a

Scintille a Uomini e Donne, nella puntata di venerdì 30 ottobre della trasmissione del pomeriggio di Canale5 condotta da Maria De Filippi, tra Roberta Di Padua e Michele Dentice.

Uomini e Donne, Nicola Vivarelli lascia il programma e torna in nave. L'annuncio del corteggiatore

Dopo una settimana di alti e bassi, l'ultimo scontro spinge Roberta a lasciare lo studio. Michele ammette di non essere molto coinvolto e di voler continuare a conoscere Giulia (che ha chiamato per conoscerlo) non concedendo l'esclusiva. Una scelta argomentata così: "Non sei mica Monica Bellucci" riferito a Roberta che replica: “Vaf*****o. Tu non sei Brad Pitt”. Michele a questo punto decide di ballare con Giulia e così Roberta lascia così lo studio visibilmente nervosa. “Non faccio la cornuta volontaria” si lascia sfuggire mentre va via...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.