X Factor 2020, Melancholia conquistano con Leon: il video esclusivo del primo live della band di Foligno

Successo sul palco del talent per i musicisti umbri: immagini esclusive

30 ottobre 2020 a

a

a

Eccoli i Melancholia nel video appena rilasciato da Sky. Immagini esclusive del primo live della band di Foligno al talent che ha incantato - giovedì 29 ottobre - sulle note raffinate di Leon.

Benedetta Alessi, Filippo Petruccioli e Fabio Azzarelli hanno incantato ancora e questa volta l'hanno fatto come uno dei dodici partecipanti a X Factor in una gara che comincia a farsi infuocata. I quattro giudici hanno promosso la performance canora del trio umbro che si propone con sonorità raffinate e ricercate. Un'altra esibizione che ha lasciato il segno e che lancia Melancholia come una delle band più interessanti del panorama musicale italiano degli emergenti.

