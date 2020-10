Stasera in tv, 30 ottobre, su Rete4 torna Quarto Grado. Le anticipazioni sui casi

30 ottobre 2020 a

Stasera in tv, venerdì 30 ottobre, su Rete4, nuovo appuntamento con Quarto Grado (ore 21,25). Conducono Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Il programma torna sul caso di Eleonora Manta e Daniele De Santis – la coppia di Lecce uccisa nel proprio appartamento, nella notte del 21 settembre con 60 coltellate – e sulla figura del reo confesso Antonio De Marco. Il ragazzo ha premeditato l’omicidio e l’ha appuntato meticolosamente su un diario: dopo l’uccisione di De Santis sarebbe dovuto toccare a un compagno di corso del De Marco. Al centro della puntata anche la vicenda di Roberta Ragusa, la donna scomparsa il 14 gennaio 2012 a Gello San Giuliano, in provincia di Pisa. Il marito Antonio Logli è stato condannato in via definitiva a 20 anni di reclusione, con l’accusa di omicidio volontario e distruzione di cadavere. Dal carcere, Logli scrive per proteggere la fidanzata Sara Calzolaio, all’epoca dell’accaduto sua amante. Intanto, la difesa, per riaprire il processo promette nuovi testimoni.

