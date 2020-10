Carmen Di Pietro, il selfie che fa sognare i fan: "Più sensuale di Sophia Loren"

30 ottobre 2020 a

a

a

Carmen Di Pietro su Instagram continua a far sognare i suoi fan (quasi 500mila) mostrando un fisico da pin up e sempre curatissimo. A 55 anni l'ex moglie di Sandro Paternostro è sempre sexy. Ma viene apprezzata anche per la sua simpatia e la capacità di non prendersi mai troppo sul serio.

Grande Fratello Vip, balli e sguardi sensuali tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Ma lui: "Non ce la faccio più" | VIDEO

Personalità che il pubblico gli riconosce e dimostra di apprezzare ben oltre le ospitate che la showgirl lucana si concede nei salotti di Barbara D'Urso. Sul suo profilo Instagram non mancano i complimenti dei suoi fan, alcuni davvero spiritosi sino al "sei più sensuale di Sophia Loren".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.