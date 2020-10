Propaganda Live, ospiti e anticipazioni della puntata su La7 di stasera in tv 30 ottobre

30 ottobre 2020 a

Stasera in tv, 30 ottobre, su La7 torna Propaganda Live, il programma di approfondimento e satira condotto da Diego Bianchi detto Zoro e Marco Dambriosio detto Makkox. Come sempre gli ospiti sono stati annunciati attraverso i profili social della produzione. Questa sera ci saranno Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo della Commissione europea per EUgreenDeal. Annunciata anche la presenza dell'attrice Ottavia Piccolo; dell'attore e sceneggiatore Edoardo Leo; del conduttore televisivo Giorgio Mastrota. Come sempre saranno inoltre presenti i giornalisti Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata. Naturalmente al centro dell'attenzione della trasmissione ci saranno l'emergenza Covid e le brucianti polemiche che sta sollevando a livello politico.

