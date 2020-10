Harley-Davidson lancia la sua prima eBike: dalle moto alle bici elettriche

29 ottobre 2020 a

a

a

Continua il processo di trasformazione di Harley-Davidson storico e iconico brand motociclistico. Il brand americano, fondato a Milwaukee, sta cercando di attirare nuovi clienti e apre ai veicoli elettrici. Dopo le prime moto "green" ha deciso di creare la prima bici elettrica. Harley-Davidson ha allestito la divisione eBike facendo nascere la Serial 1 Cycle Company.

Giro d'Italia 2021, tappe e anticipazioni: c'è anche l'Umbria con una cronometro

Il primo modello di eBike si ispira molto allo stile delle moto classiche, semplici nelle linee ma allo stesso tempo eleganti: dovrebbe essere sul mercato per marzo 2021, e il prototipo in queste immagini ne anticipa le possibili scelte stilistiche e tecniche. Al momento non sono state rivelate caratteristiche tecniche, ma si può notare subito la scelta della cinghia in carbonio al posto della catena, la forcella non ammortizzata (che non esclude però che possano esserci anche modelli più sportivi) o i dettagli classici come la sella in pelle, materiale usato anche per le strisce che ricoprono le manopole. Le luci sono integrate nel telaio, i cavi corrono dentro il telaio, la battera è integrata nel tubo obliquio. Massimo riserbo sul prezzo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.