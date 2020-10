Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: la passione esplode nonostante la mascherina

30 ottobre 2020 a

Primo scatto di coppia di Belen Rodriguez con Antonino Spinalbese. La stessa argentina lo pubblica sulla pagina Instagram in bianco e nero: un ballo per strada con mascherina. La relazione tra la conduttrice di Tu si que vales e il giovane hair stylist e fotografo pare così continuare a gonfie vele.

"Sono single? No, assolutamente no", ha dichiarato Belen ad una domanda precisa dopo le tante voci di un suo nuovo flirt. E adesso questa foto su Instagram a certificare che lei è di nuovo innamorata. Un flirt nato in estate ma che evidentemente è così solido da essere divulgato tramite social.

