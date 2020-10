Anticipazioni Beautiful di venerdì 30 ottobre: quanti litigi tra Eric, Quinn, Ridge e Liam

30 ottobre 2020 a

Anche oggi venerdì 30 settembre va in onda una puntata cruciale di Beautiful, la storica soap opera che va in onda ogni giorno su Canale5 dalle ore 13,40. Mentre la famiglia Forrester è in ansia per lo stato di salute di Thomas, Eric non si dà pace ed è furioso con Flo e Shauna arrivando ad accusare la moglie Quinn di averle portate in casa. Lei tenta di giustificarsi. È rammaricata per quello che è successo e pensa che le sue amiche non possano aver agito in modo così assurdo per puro denaro. Deve esserci sotto qualcos'altro.

Anticipazioni americane di Beautiful: Steffy contro Thomas, vuole il fratello in manicomio

Eric le dice che è troppo indulgente ma Quinn gli fa presente che come Thomas ha compiuto degli errori e potrebbe essere perdonato come la stessa Flo. Quest'ultima tramite Shauna chiede aiuto a Quinn: ha bisogno di un avvocato per uscire dal carcere pagando una cauzione. Intanto la tensione tra Ridge e Liam cresce, specie quando lo stilista sorprende il ragazzo intento a esprimere il suo odio al capezzale di Thomas.

