X Factor, la battuta hot che imbarazza Hell Raton. Daniela Collu: "Non dico le posizioni in cui ti vorrei mettere"

Terminata puntata del primo live di X Factor 2020, su Sky va in onda Hot Factor, il programma condotto da Daniela Collu con i commenti a caldo sullo show. Si parla di Eda Mari, andata al ballottaggio anche per scelta di Hell Raton. Manuelito, rapper e produttore discografico per la prima volta giudice del talent musicale, dice: "Ci avete messo in una posizione davvero scomoda stasera”. La Collu sottolinea subito così l’affermazione dell’artista sardo: ”Io non dico le posizioni in cui ti vorrei mettere”. Cala il gelo per la battuta della conduttrice, Hell Raton in imbarazzo, Emma fa finta di non aver capito, l'autrice dello scivolone cerca di metterci una pezza: "Sono caduta troppo nell’Hot, torno nel Factor". Ma nei social i telespettatori sono già scatenati e qualcuno parla di sessismo.

