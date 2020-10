Melancholia, Leon è l'inedito in inglese a X Factor. Emma: "Vorrei un pass a vita per i vostri concerti"

Gran successo per la band di Foligno che avanzano alla prossima puntata di X Factor

Melancholia avanti tutta. La band umbra di Foligno si è scatenata in tutta la sua potenza sul palco di X Factor 2020, il talent musicale in onda su Sky. Benedetta (la pancia), Filippo (il cuore) e Fabio (il cervello) hanno fatto il pieno di consensi da parte della giuria con il loro inedito Leon (in inglese).

"Mai stato qualcuno come voi" dice il loro giudice Manuel Agnelli. "Benedetta è magnetica, una rivoluzione" aggiunge. Emma li ama: "Vorrei un pass a vita per i vostri futuri concerti". Anche Mika apprezza il trio: "Sono fortissimi, unico vero gruppo credibili e Benedetta è magnetica". Pure Hell Raton è affascinato dalla frontman: "Sei particolare, scenica. E adoro come ti rispettano i due ragazzi del gruppo".

