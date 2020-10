Stasera in tv, 30 ottobre, su Rai1 il torneo dei campioni di Tale e Quale Show. Carlo Conti conduce da casa

30 ottobre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 30 ottobre, scatta su Rai1 il torneo dei campioni di "Tale e Quale Show" (ore 21,25). Una serata particolare: il conduttore Carlo Conti - risultato positivo asintomatico al Coronavirus - presenterà la trasmissione direttamente dalla sua abitazione, dove è in isolamento. Una conduzione a distanza supportata in studio dall’amico di sempre Giorgio Panariello, uno dei tre giudici insieme a Loretta Goggi e Vincenzo Salemme. Giudice d’eccezione, l’attore e regista Carlo Verdone. Presenza fissa, Gabriele Cirilli.

Tale e quale show 10, il campione dell'edizione è Pago: interpreta Bruce Springsteen e vince

Dopo la vittoria della settimana scorsa di Pago, che si è laureato "Campione di Tale e Quale Show 10", da questo settimo appuntamento e fino alla finalissima del 13 novembre dagli studi televisivi ’Fabrizio Frizzì di Roma vedremo protagonisti i migliori 6 artisti di questa decima edizione (oltre a Pago ci saranno Virginio, Barbara Cola, Carolina Rey, Giulia Sol e Sergio Muniz) e i migliori 4 dell’anno scorso (Agostino Penna, Francesco Monte, Lidia Schillaci e Jessica Morlacchi).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.