"Chi vuol essere milionario?", Valerio Liprandi vince 150 mila euro: la domanda da 300 mila a cui ha rinunciato

Chi vuol essere milionario? su Canale 5 di giovedì 29 ottobre 2020, puntata registrata con Gerry Scotti in studio (il conduttore è positivo al Coronavirus da mercoledì scorso) ha visto grande protagonista il concorrente Valerio Liprandi. Avvocato familiarista di Torino, 36 anni, completo rosa, Valerio ha giocato per tutto il programma che si è concluso intorno all'una di notte. tre ore da mattatore con la scalata al milione sfiorata.

Quando manca una domanda al colpo grosso, l'avvocato che ha già in tasca 150 mila euro, rinuncia a questa domanda che l'avrebbe portato a vincere 300 mila euro: "Sembra incredibile ma fra queste star una sola ha avuto una nomination all'Oscar per l'interpretazione e non ha vinto"...la risposta era Steve McQueen, ma Valerio si è fermato prima. Ha vinto 150 mila ero rispondendo a questa domanda:

"Nella sua prima apparizione all'American International Toy Fair del 1961, Ken, il fidanzato di Barbie, cosa indossava?", la risposta giusta era il costume da bagno azzeccata da Valerio.

