Coronavirus, Paola Perego positiva: l'8 novembre il suo ritorno in tv. L'annuncio della conduttrice

Paola Perego è risultata positiva al test Covid. La stessa conduttrice lo ha comunicato oggi giovedì 29 ottobre 2020 attraverso un post pubblicato sul proprio account Instagram: "Desidero comunicarvi che sono risultata positiva all’ultimo tampone effettuato questa mattina. Sono asintomatica a casa sotto controllo medico".

Fra pochi giorni è fissato l'atteso ritorno della conduttrice in televisione. Il prossimo 8 novembre è stato infatti fissato un programma pomeridiano in onda su Rai2 dal titolo Il Filo Rosso. La positività al coronavirus di Paola Perego potrebbe verosimilmente far slittare l'inizio della trasmissione, ma si attendono sviluppi su questo fronte nei prossimi giorni.

