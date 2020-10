Stasera in tv, 29 ottobre, su Iris il film Cliffhanger. La trama

29 ottobre 2020 a

Stasera in tv, 29 ottobre, su Iris il film "Cliffhanger - L'ultima sfida" (ore 21). Pellicola americana d'azione, del 1993, regia di Renny Harlin, nel cast ci sono Sylvester Stallone, John Lithgow, Michael Rooker, Janine Turner, Caroline Goodall.

La trama: la storia raccontata è quella di un operatore del soccorso di montagna . Ambientato nelle Montagne Rocciose americane, (ma girato nelle Dolomiti Ampezzane) , il film apre con la sequenza mozzafiato di un incidente mortale durante un'escursione ad alta quota; Sarah, la giovane fidanzata di Hal Tucker, collega ed amico del protagonista Gabriel "Gabe" Walker, muore precipitando in un crepaccio dopo essere sfuggita dalle mani dello stesso Gabe. Cliffhanger ( così è soprannominato Gabe ) , viene travolto dai sensi di colpa e per questo si allontana dalle attività escursionistiche e di salvataggio. Un anno più tardi , Jessie Deighanla, compagna di Gabe , pure lei impegnata nel soccorso montano, cerca di spronarlo a riprendere le sue attività e convincerlo a seguirla nel suo tentativo di soccorrere delle persone in difficoltà in alta quota. Dapprima restio , Gabe, successivamente , accetta. Il gruppo da soccorrere che raggiungeranno non sarà composto da escursionisti in difficoltà ma una squadra composta da spietati assassini, ritrovatasi là per cercare delle valigie andate perse durante un incidente aereo sulla cima di una montagna. Le valigie contengono denaro ed i ladri hanno chiesto ad Hal, ormai ex amico di Gabe a cui dà la colpa per la morte di Sarah, di condurli in qualità di guida montana. Sarà l'inizio di un'avventura ad alto tasso adrenalinico sullo sfondo di paesaggi di montagna mozzafiato.

Regia: Renny Harlin

Cast: Sylvester Stallone, John Lithgow, Michael Rooker, Janine Turner, Caroline Goodall

