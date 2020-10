Coronavirus, Cina ha sconfitto il Covid: Le Iene svelano il segreto stasera 29 ottobre 2020 | Video

29 ottobre 2020 a

Come ha fatto la Cina a sconfiggere il Covid, con la seconda ondata che non si sente? Il segreto viene svelato da Le Iene, il programma che va in onda stasera giovedì 29 ottobre 2020 su Italia 1.

Wuhan, la città da cui, secondo i ricercatori, il coronavirus sarebbe passato all'uomo, è infatti tornata alla normalità. Attraverso i video di chi si trova lì, Roberta Rei mostra ai telespettatori ristoranti pieni e locali affollati. Qual è il segreto della Cina contro il Covid? "Non perdetevi il servizio questa sera dalle 21:10 su Italia1", si legge nel sito della trasmissione che intanto dà un assaggio del servizio con questo video (GUARDA il video).

