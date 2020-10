AmaSanremo in seconda serata su Rai1: orario, giuria e ospite

29 ottobre 2020 a

Seconda serata tv, su Rai1 (e Rai Radio2), con AmaSanremo, la kermesse da cui verranno fuori i partecipanti nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021. Al via oggi la prima puntata, in diretta, a partire dalle ore 22,45 circa. in seconda serata su Rai 1 e Rai Radio 2 a partire dalle 22.45. A fare i padroni di casa saranno Riccardo Rossi ed Ema Stokholma. I giurati sono quattro: Morgan, Piero Pelù, Luca Barbarossa e Beatrice Venezi, la più giovane direttrice d’orchestra d’Europa.

Il format va in onda a partire da oggi 29 ottobre per cinque giovedì consecutivi (ogni sera si esibiscono quattro dei venti artisti in gara). La serata finale sarà dunque il 17 dicembre. Toccherà invece ad Arisa aprire la serie di cantanti che proprio da Sanremo Giovani hanno iniziato il loro cammino verso il successo. racconteranno la loro esperienza.

