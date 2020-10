Stasera in tv, 29 ottobre, su Rai Movie il film "Copycat - Omicidi in serie". La trama

29 ottobre 2020 a

Stasera in tv, giovedì 29 ottobre, su Rai Movie va in onda il film "Copycat - Omicidi in serie" (ore 21.10). Thriller americano del 1995, regia di Jon Amiel, nel cast ci sono Sigourney Weaver, Holly Hunter e Dermot Mulroney.

La trama: Helen Hudson è una psicologa criminale che soffre di agorafobia e vive blindata, in una casa super tecnologica, da quando un maniaco ha cercato di ucciderla, un anno prima. Helen, che comunica con il mondo esterno soltanto via Internet, viene coinvolta dalla detecive di polizia M.J. Monaham nelle indagini su una catena di delitti tutti commessi a San Francisco. Ma c' è un altro, ben più sconcertante fattore comune ai crimini: sono tutti ispirati ai famosi omicidi della storia, da Jack lo Squartatore allo strangolatore di Boston. Helen Hudson ormai è perfettamente consapevole dei processi mentali dell'assassino. Ma anche lui ha capito chi lo sta braccando e sa dove trovarla.

