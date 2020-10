Stasera in tv giovedì 29 ottobre 2020, su Rai2 Fbi e 9-1-1 in replica: le anticipazioni

29 ottobre 2020 a

Va in onda stasera giovedì 29 ottobre 2020 su Rai2, alle ore 21.20 F.B.I. in replica. Veniamo alle anticipazioni degli episodi

1×20 – Sotto la superficie: L’F.B.I. viene incaricata di proteggere il Generale El-Masri, capo della Polizia Segreta egiziana, durante il suo soggiorno a New York, dove riceverà un trapianto di cuore.

Ore 22.05: 9-1-1 - Replica

2×3 – I soccorsi non arriveranno: Le linee telefoniche sono intasate, a Maddie viene dato il compito di inoltrare solo le telefonate importanti. Michael, May e Harry vanno in chiesa a dare un aiuto.

2×4 – Bloccati: Chimney va in ospedale per accertamenti. Dopo aver rivisto Tatiana, la sua ex, soccorre Daniel, rimasto incastrato nel meccanismo interno delle scale mobili.

