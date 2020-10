Stasera in tv 29 ottobre 2020, Muti-McGill: Prove e Concerto su Rai5 con l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini

29 ottobre 2020 a

È “Prove e Concerto”, in onda da stasera giovedì 29 ottobre alle 21.15 su Rai5. Si tratta di quattro prime serate con il Maestro Riccardo Muti che, alternando tecnica e aneddoti, svela i segreti e l'architettura di alcuni capolavori della musica colta.

Ad affiancare il Maestro Muti, in tre appuntamenti del ciclo, è David McGill, per quasi vent’anni primo fagotto alla Chicago Symphony Orchestra e uno dei maggiori virtuosi di questo strumento. In programma, le prove e il concerto della Sinfonia Haffner di Mozart, il Concerto in Si bemolle maggiore per fagotto e orchestra K191 sempre di Mozart, le sinfonie dalle opere Giovanna d’Arco e La battaglia di Legnano di Verdi, con l’ausilio dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. Nella prima puntata il maestro Muti prova la sinfonia “Haffner” di Wolfgang Amadeus Mozart con l’Orchestra Cherubini.

