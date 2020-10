Stasera in tv giovedì 29 ottobre 2020, Elementary su Rai4: capitolo conclusivo, anticipazioni

29 ottobre 2020 a

a

a

Per la prima volta su Rai4, il capitolo conclusivo di Elementary, in onda da stasera 29 ottobre, ogni giovedì alle 21.20, racconterà le avventure del tormentato ma geniale Sherlock Holmes, interpretato da Jonny Lee Miller, un ex consulente di Scotland Yard che si è trasferito a New York dopo un lungo periodo di disintossicazione da alcool e droghe, e della sua terapista di riabilitazione Joan Watson, che ha il volto di Lucy Liu.

Le Iene, morte Raciti: le intercettazioni in carcere, c'è un testimone e una verità diversa?

La sesta stagione si era conclusa con un’incredibile svolta narrativa. Holmes e Watson tornati a Londra finalmente hanno ammesso i sentimenti che provano l’uno per l’altra. Nella settima stagione, composta da tredici episodi, gli ultimi appassionanti casi investigativi si affiancheranno alle decisioni che Holmes e Watson dovranno prendere per il loro futuro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.