Bianca Guaccero assente a Detto Fatto: "Sono in quarantena per cautela"

29 ottobre 2020 a

a

a

"Detto fatto" senza la sua padrona di casa. La puntata della trasmissione del pomeriggio di Rai2, condotta da Bianca Guaccero, ha visto come sostituti Carla Gozzi, Gianpaolo Gambi e Jonathan Kashanian. La conduttrice pugliese, infatti, attualmente si trova in quarantena perché risultata contatto stretto di un positivo al Coronavirus.

Lockdown per la televisione, l'indiscrezione di Davide Tresse: "Blocco totale a dicembre"

Lo ha spiegato in un collegamento telefonico: "Vi guardo da casa, sono in quarantena cautelativa perché sono diventata contatto diretto di un positivo. Aspetto, quindi, di sapere tutte le indicazioni dei medici". La conduttrice però ha aggiunto che lei è risultata negativa al primo tampone e rimarrà altri giorni a casa in attesa di un eventuale secondo test.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.