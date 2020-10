Lockdown per la televisione, l'indiscrezione di Davide Tresse: "Blocco totale a dicembre"

29 ottobre 2020 a

Lockdown per la televisione. Secondo quanto riferisce Davide Tresse, modello e influencer noto per la sua partecipazione a Temptation Island, da Francesco Fredella a RTL102.5 si tratta di una possibilità molto concreta. Un autentico terremoto per i palinsesti con programmi e progetti tv a forte rischio se l'indiscrezione riferita da Tresse si materializzasse.

"Ci sono piani a livelli televisivo che cominciano a rallentare. Secondo alcune persone influenti dopo novembre ci sarà il blocco totale. Non so se vi ho detto una cosa che non si poteva dire”, ha aggiunto alla radio il giovane modello e influencer, consapevole della portata della sua rivelazione. Al momento però non ci sono riscontri, ma la situazione è in continuo divenire.

