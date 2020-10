Ibrahimovic: "Non siete Zlatan, non sfidate il Coronavirus". L'attaccante del Milan testimonial anti Covid

29 ottobre 2020 a

a

a

Zlatan Ibrahimovic testimonial anti Covid della campagna di sensibilizzazione varata dalla Regione Lombardia. "Il virus mi ha sfidato e io ho vinto, ma tu non sei Zlatan, non sfidare il virus" il messaggio dell'attaccante svedese del Milan in un video pubblicato sui social.

Distanziamento e mascherina le regole che detta Ibra che poi aggiunge: "Usa la testa, rispetta le regole, distanziamento e mascherina sempre. Vinciamo noi". Il video è stato girato proprio nel palazzo della Regione Lombardia, sul Belvedere del trentanovesimo piano. Ibra nelle scorse settimane era rimasto contagiato, ora è guarito ed è subito tornato a segnare gol a raffica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.