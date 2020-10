Stasera in tv, 29 ottobre, su Rai3 il film "1989 - La Svolta". Trama

29 ottobre 2020 a

Stasera in tv, giovedì 29 ottobre, su Rai3 va in onda il film "1989 - La Svolta" (ore 21,20). Pellicola tedesca del 2019, regia di Sven Bohse, nel cast Michael Baral, Lilly Barshy, Oskar Belton.

La trama: Saskia Strong, agente che fa il doppio gioco, è in difficoltà quando la Germania dell'Est si avvia verso il crollo. La su esistenza è organizzata in ogni aspetto dal servizio segreto della Stasi, vive a Berlino Ovest, è sposata con l'americano Richard, con cui ha due figli e ha un lavoro presso l'ambasciata americana per conto della Cia, nella tana del nemico. Qualcosa di inaspettato arriva però a cambiare le carte in tavola: la caduta del muro di Berlino. Saskia desidererebbe lasciarsi il passato alle spalle ma dello stesso avviso non sembra il leggendario agente della Cia Jeremy Redman, pronto a svelare la sua doppia identità.

