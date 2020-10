Uomini e Donne, anticipazioni giovedì 29 ottobre 2020: Davide, Beatrice scappa. Gemma si illude

29 ottobre 2020 a

Oggi, giovedì 29 ottobre 2020, alle 14.45 va in onda su Canale 5 Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria De Filippi secondo le anticipazioni del Vicolo delle News si apre con Gemma Galgani in studio felicissima per il rapporto che va avanti con Biagio.

Maria però lo gela: la dama esce con lo stesso Biagio. E poi Sabrina rivela di aver cenato con Biagio dopo aver visto la Galgani.

Uomini e Donne, Nicola Vivarelli lascia il programma e torna in nave. L'annuncio del corteggiatore





La puntata prosegue col trono classico, in particolare con Davide Donadei. Dopo Beatrice, il tronista ha ammesso di essere molto interessato a Chiara. Davide uscirà in esterna con Beatrice con la quale scatterà anche il bacio. Tra i due sembrerà andare tutto bene fino all’esterna del tronista con Chiara. Anche con quest’ultima, infatti, scatterà il bacio. Beatrice non riuscirà a trattenere le lacrime. La giovane corteggiatrice lascerà così lo studio-

