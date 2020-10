Anticipazioni americane di Beautiful: Steffy contro Thomas, vuole il fratello in manicomio

29 ottobre 2020 a

La storica soap opera Beautiful, in onda ogni giorno su Canale5 dalle ore 13,40 in poi, nelle puntate americane è in vantaggio nella storia rispetto a quanto vediamo in Italia. Negli Usa infatti Thomas ha superato brillantemente l'operazione e si è ripreso dalla terribile caduta dalla scogliera in cui è stata coinvolta anche Brooke. episodio in onda nei nostri teleschermi proprio in questi giorni. Ma dagli Usa filtra un'anticipazione che riguarda Steffy: la sorella è arrabbiatissima contro il fratello e in ospedale si sfoga accusandolo di essere malato.

Beautiful, le anticipazioni dall'America: Steffy perde il controllo e minaccia tutti con un coltello

E quando Thomas tenta di chiederle perdono per la grande tresca orchestrata ai danni suoi, di Hope e della piccola Beth, Steffy gli urla tutta la sua rabbia: "Non ti perdonerò mai. Mi hai tradito, andremo tutti avanti senza di te". Steffy che Thomas soffra di una grave patologia mentale e vuole rinchiuderlo in manicomio. Ma Ridge cosa ne pensa?

