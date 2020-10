Anticipazioni Beautiful di giovedì 29 ottobre: Thomas in fin di vita. Bill difende Brooke da Ridge

29 ottobre 2020 a

a

a

Un'altra puntata scoppiettante di Beautiful, giovedì 29 ottobre. Nella storica soap opera in onda ogni giorno su Canale5 dalle ore 13,40 tiene banco la caduta di Thomas dalla scogliere. Il giovane Forrester sarà sottoposto a un delicato intervento chirurgico e tutti temono per la sua vita. Bill e Katie intanto sono preoccupate per Brooke perché tutti puntano il dito contro di lei che avrebbe spinto Thomas. Bill, nel caso, crede che abbia solo voluto proteggere la sua famiglia non certo uccidere il figliastro. Ridge non la pensa come lui e senza neanche ascoltare la versione di sua moglie la accusa. E Hope svela: "Thomas non mi stava minacciando". Intanto a casa Forrester, Eric e Quinn parlano di quello che è successo, senza sapere che molto presto saranno anche loro coinvolti nella faccenda. Flo invece è in prigione ma Shauna vuole aiutare la figlia a farla uscire dalla galera e medita di chiedere aiuto a Quinn.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.