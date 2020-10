Coronavirus, contagiata Ornella Vanoni: "Mi ha presa! Sto bene", annuncio con foto su Facebook

29 ottobre 2020 a

Contagiata anche Ornella Vanoni. E' stata lei stessa a comunicarlo ai fan con un post social dove non manca l'ironia: "Mi ha presa! Sto bene", ha annunciato la cantante sul proprio account Facebook comunicando così ai numerosi fan di essere positiva Coronavirus.

L’artista milanese, 86 anni, rassicura i follower postando, insieme al commento, una foto in cui appare con la testa fra le lenzuola e le coperte tirate su a nascondere il viso fra i cuscini. Il Covid 19 continua a colpire in questo ultimi giorni anche personaggi dello spettacolo che utilizzano, come nel caso della Vanoni, gli strumenti social per rassicurare sulle condizioni loro di salute

